Polizia Municipale Napoli sequestra materiale pirotecnico

Deferito all’Autorità Giudiziaria gestore di esercizio commerciale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato, in un esercizio commerciale gestito da cittadini di nazionalità cinese nella zona di Gianturco, un consistente quantitativo di materiale pirotecnico occultato all’interno di un tramezzo, senza aderire ai requisiti di sicurezza stabiliti dal D. Lgs. 123 del 2015.

Questa normativa richiede che tali prodotti siano custoditi lontano da fonti infiammabili e ad una distanza minima di 2 metri da qualsiasi altro materiale destinato alla vendita o al deposito. Il cittadino cinese è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

La merce pirotecnica sequestrata è stata trasferita in un deposito adiacente, appositamente vuoto, dove sarà conservata in completa sicurezza in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.