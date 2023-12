Ferrante – Roncelli: brindisi di fine anno per lo sport napoletano

Esposti i programmi sportivi per il 2024

A Palazzo San Giacomo tradizionale brindisi di fine anno per lo sport napoletano.

L’Assessore Emanuela Ferrante e il Presidente del CONI Campania Sergio Roncelli hanno presentato un bilancio delle attività svolte nel 2023 ed esposto i prossimi interventi per il 2024, per il quale è già in programma la mezza maratona di febbraio.

