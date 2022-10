Polizia Locale Napoli arresta scippatore in via Duomo

Portafogli restituito alla legittima proprietaria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale ha arrestato in flagranza di reato A.O., un giovane extracomunitario di 38 anni, responsabile di avere effettuato pochi istanti prima uno scippo in via Duomo.

Due motociclisti dell’Unità Operativa San Lorenzo, nel corso del pattugliamento del centro storico, hanno notato una donna che stava inseguendo un uomo, chiedendo aiuto.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. La donna ha poi raccontato ai poliziotti la rapina da parte dell’uomo, ancora in possesso del portafogli sottratto che, ancora completo di documenti e denaro, è stato restituito nell’immediato.

Il reo, in evidente stato di alterazione, ha provato a resistere all’arresto con violenza mettendo a rischio l’incolumità dei presenti ed anche la propria, poiché assumeva atteggiamenti autolesionistici. Sia l’arrestato che un agente, per lesioni da lui causate, sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

In esecuzione di quanto disposto dal Sostituto Procuratore di Turno, il reo è stato poi accompagnato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.