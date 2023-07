Plastiche galleggianti Padule Fucecchio (FI), progetto per rimuoverle

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un progetto di ricerca scientifica per intercettare e rimuovere le plastiche galleggianti nel Padule di Fucecchio, prima che arrivino al mare.

Con questo obiettivo Regione Toscana, Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni dell’Università degli Studi di Pisa hanno implementato la propria collaborazione, attiva sul fronte della definizione di strumenti per il miglioramento della gestione dei livelli idrici nel cratere palustre, con una ulteriore attività legata al ‘Progetto di ricerca scientifica per lo studio di metodi per il contenimento e lo sbarramento di materiale plastico superficiale flottante nel Padule di Fucecchio’.

Il progetto è stato presentato questa mattina, 31 luglio, dall’Assessore regionale all’Ambiente Monia Monni, da Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e da Stefano Pagliara, docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, alla presenza di Alessio Spinelli, Sindaco di Fucecchio (FI), del Sindaco Nicola Tesi e dell’Assessore all’ambiente Fulvio Rossellini per il Comune di Ponte Buggianese (PT) e di Sandro Beneforti, Assessore del Comune di Larciano (PT).

Ha dichiarato l’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni:

Questo progetto, che darà un contributo per monitorare i nostri corsi d’acqua, prende vita grazie alla collaborazione con l’Università di Pisa, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e con i Comuni che si sono resi disponibili.

Abbiamo già installato qualche barriera in via sperimentale in questo territorio e ne installeremo tre all’interno del cratere del Padule di Fucecchio, nel canale di immissione perché, come sappiamo, le plastiche che ci sono nei nostri fiumi arrivano in mare, dove si deteriorano e raggiungono dimensioni molto piccole, finendo poi nel ciclo alimentare, con gravi danni per la salute umana.

Raccoglierle nei fiumi ci consente di riciclarle perché sono ancora in uno stato in cui è possibile farlo. Peraltro sono barriere che raccolgono le plastiche galleggianti, quindi non interferiscono con i sedimenti che devono andare ad alimentare le nostre coste che sono in grande difficoltà.

Non interferiscono con la flora e con la fauna e in via definitiva saranno anche realizzate proprio con il legno degli alberi caduti nel Padule. Quindi, con un’attenzione anche all’inserimento paesaggistico ambientale in un luogo così delicato e bello, come questo che è l’area protetta umida più importante del centro Italia.

Nei due anni di durata, il progetto ci consentirà di analizzare le plastiche e capire quali siano i punti di immissione per intervenire in maniera preventiva.