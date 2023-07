Toscana, presentazione progetto per la cura delle persone autistiche

Conferenza stampa il 1° agosto a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione lancia un nuovo progetto dedicato alla cura delle persone autistiche, con lo sviluppo di un rete territoriale, ricerca, informazione ed incremento del personale a disposizione.

I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 1° agosto 2023 alle ore 12:30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana.

Interverrà in collegamento anche l’Assessore alla politiche sociali, Serena Spinelli. Non potrà invece partecipare l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, impegnato in Commissione salute della Conferenza delle Regioni a Roma.

Per il coordinamento delle associazioni sull’autismo in Toscana interverrà Andrea Laurenzi.

Ci saranno anche il Direttore regionale alla sanità della Toscana Federico Gelli, la dirigente del Settore Anna Beltrano e il coordinatore regionale della rete Marco Armellini.