Patriarca di Gerusalemme sarà proclamato Cardinale nel Sinodo a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Ancora una volta si instaura un legame privilegiato tra l’Italia e Israele.

S.E. Pierbattista Pizzaballa, già Patriarca latino di Gerusalemme, è stato scelto da Papa Bergoglio per essere uno dei 99 nuovi Cardinali che rappresenteranno la cristianità nel mondo.

Nel 2020 Papa Francesco aveva prescelto Pierbattista Pizzaballa come patriarca latino di Gerusalemme ed ora, in occasione del Sinodo, ha deciso di insignirlo del titolo di Cardinale.

Commuovente la dichiarazione di S.E. Pizzaballa. che ha voluto sottolineare, con evidente emozione, come Gerusalemme sia

Con grande gioia riportiamo le parole del neoeletto Cardinale durante un recente incontro a Gerusalemme con un gruppo di pellegrini italiani:

parlate a tutti della vostra esperienza in questi luoghi, incentivate a venire e toccare con mano la bellezza e la profondità della fede che si vive e si testimonia in Terra Santa.

Kalanit Goren, Direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano, ha dichiarato:

Il turismo religioso è fondamentale per Israele e questa elezione è per noi motivo di grande gioia, in nome di una continua e perpetua collaborazione.