Al via a Bussero (MI) il primo Festival delle Relazioni Umane

Il 29 settembre a Spazio Sfera un grande evento con professionisti della formazione, workshop e momenti di spettacolo

Trovare, creare e trasformare il lavoro attraverso una rete virtuosa di relazioni, puntando sulla unicità del talento che ciascuno di noi possiede. Accendere la curiosità con una formazione che fa spettacolo per ispirare.

Ricordando che il benessere e la crescita personale sono fattori chiave per raggiungere il successo e consolidarlo nel tempo.

Sono gli obiettivi che si pone il primo Festival delle Relazioni Umane in programma il 29 settembre dalle 16:00 alle 21:30 allo Spazio Sfera di Bussero (MI) organizzato da Flexx Group e prodotto da Francesco Muscò Management.

Un evento in cui in una sola giornata sono previsti workshop, speech e momenti di spettacolo ospitati in un nuovissimo polo culturale artistico multifunzionale che unisce, teatro, sala conferenze, sale prove oltre a un grande e luminoso spazio sotto la cupola geodetica.

Tutto a 350 metri dalla stazione della metropolitana collegata al centro di Milano.

Previsti sei workshop contemporanei nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:30, tenuti da professionisti ed esperti del settore, tra i quali il pubblico potrà scegliere, assecondando il proprio sentire e allineando le proprie aspettative.

A seguire, un aperitivo pensato proprio per fare networking nel foyer al piano terra.

In teatro, dalle 20:00 alle 21:30, gli speech, in cui professionisti e imprenditori con un’importante presenza nel web – Assunta Corbo, Michela Bellomo, Silvia Arosio, Andrea Pietrini, Gianfranco Minutolo e Francesco Muscò – porteranno la loro esperienza.

Il tutto intervallato da momenti di spettacolo, proposti da realtà e scuole di danza e arti circensi del territorio, come Centro Formazione M.A.D. di Bussero, Puzzle e Spazio Musical di Cernusco sul Naviglio, ma anche dall’attore Simone Migliorini, Ideatore del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra.

Dice Francesco Muscò, founder Flexx Group:

Tutti siamo chiamati a gestire relazioni e queste impattano ogni giorno sulla qualità della nostra vita a tutti i livelli. Ci troviamo di fronte a sfide difficili ogni giorno e, per trasformarle in vere opportunità per evolvere, necessitiamo di incontri, confronto e trovare insieme nuove risposte. Cercavo un’idea che potesse portare valore sul mercato per questi temi, un contesto in cui ognuno si possa sentire accolto: siamo fatti di errori, successi e perdite, nessuno escluso. Così è nato il Festival delle Relazioni Umane.

Chiosa Barbara Reverberi, speaker e moderatrice dell’evento:

Abbiamo sfidato le consuetudini per uscire dall’ordinario, proponendo un Festival in un luogo vicino a Milano ricco di spazi verdi, dove le cascine sono ancora parte del tessuto vitale del territorio e camminare nei prati regala preziose connessioni con la natura per ritrovare la concentrazione. Elementi che aumentano la produttività e permettono di chiarire i propri traguardi.

Prima edizione

29 settembre 2023

Spazio Sfera – Bussero (MI)

https://festivaldellerelazioniumane.com/

https://flexx.group/2023/08/12/il-festival-delle-relazioni-umane/

Moduli

Biglietto €47,00: tutto incluso, con tre momenti del Festival delle Relazioni Umane:

• dalle ore 16:00 alle 18:00 sei facilitatori – L. Ignazzi, A. Romoli, E. Cosentino, S. Passarella – per quattro diversi workshop di facilitazione nell’area cupola: Lego Serious Play, Agile e Business Design per progetti WOW, Esercizi pratici di Empowerment, In relazione senza parola, Empatia e connessione: la relazione nel Public Speaking con Laura Cerri;

• ‘Autenticità’ di Laura Cianci – I workshop includono Attestato;

• dalle ore 18.30 alle 19.30 AperiFlexx per fare networking;

• dalle ore 20:00 alle 21.30 la formazione fa spettacolo con sei speaker di alto profilo – F. Muscò, S. Arosio, A. Corbo, G. Minutolo, A. Pietrini, M. Bellomo – e performance teatrali.

Biglietto €37,00

• Accesso dalle ore 18:00;

• Aperitivo networking

• TEATRO

Biglietto €27,00

• Accesso dalle ore 16:00;

• Solo workshop.

Spazio Sfera

Via Carabinieri Caduti

20041 Bussero (MI)

https://www.spaziosfera.com/

Come arrivare

Metropolitana

Metro M2 fermata Bussero a breve distanza dal Teatro

Auto

Spazio Sfera si trova a Bussero, alle porte di Milano. Se vieni in auto puoi trovare facilmente parcheggio nell’area parking antistante l’edificio o nelle vie laterali.

Se vieni da Milano in direzione Bergamo hai diverse opzioni:

• SPexSS11/SP11 e A51 in direzione di SP208 a Carugate. Prendi l’uscita 14 – Carugate da A51. Procedi in direzione Bussero;

• strada Padana Superiore. A Cassina De Pecchi svolta verso Bussero;

• autostrada A4, uscita Agrate. Segui per Caponago, Pessano con Bornago ed infine Bussero.

Bicicletta

Bussero è raggiungibile tramite pista ciclabile Naviglio Martesana.

Aeroporto

L’aeroporto più vicino è quello di Milano Linate, 21km: dall’aeroporto si può raggiungere in auto o taxi il teatro percorrendo la Strada Padana Superiore/SPexSS11/SP11 o l’autostrada A51.

Dall’aeroporto di Orio Al Serio, Bergamo, 37km, puoi raggiungere il teatro in auto o taxi percorrendo A4/E64, uscita Agrate.

L’aeroporto Milano Malpensa dista circa 70km: puoi raggiungere il teatro prendendo il Malpensa Express fino a Stazione Centrale e da lì la metropolitana M2 in direzione Gessate, fermata Bussero.