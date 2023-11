‘Nerò’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 9 all’11 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovo debutto sul palco di Fortezza Est di Roma dal 9 all’11 novembre, ore 20:30, con ‘Nerò’ il nuovo lavoro della Matroos DanceTheatre Company della danzatrice e coreografa Lisa Rosamilia, protagonista di un solo di teatro – danza poetico e sorprendente, metafora di un microcosmo che cerca di tenere insieme un mondo in balia delle tempeste.

Casa di vento, ombre e abitudini, contenitore di intenzioni, timori, immagini e ricordi che galleggiano sospesi in un’unica inquieta sostanza.

Uno spazio nello spazio, un alveare, un luogo a cui si torna e da cui si parte.

‘Nerò’ è espressione di quello che sente, è aria, è acqua, si muove su una terra che naufraga, una terra dai confini liquidi. Il suo rifugio è la sua prigione e le pareti della sua casa sono tele di ragno, vele che si gonfiano ad ogni burrasca, e disperdono e dividono e dissipano.

La narrazione si sviluppa all’interno di una grande struttura scenografica cubica realizzata con materiali industriali, ferro e bulloni, ricoperta di stoffe, tende e teli.

Una struttura che si muove in un ambiente sonoro acquatico, un essere pulsante autonomo, solido e al contempo instabile, fatto di pareti che si aprono, si fessurano, si trasformano e deformano, proiettando all’esterno gesti, suoni, luce.

Lisa Rosamilia è danzatrice e coreografa di esperienza nazionale e internazionale, insegnante di danza, scenografa, pittrice, costumista.

Direttrice dal 2005 della Matroos DanceTheatre Company, compagnia riconosciuta e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid nel 2022 e di Istanbul nel 2019.

È invitata a partecipare a festival e teatri in Italia e all’estero, come: l’IIC di Madrid in occasione della giornata internazionale della danza; il The Body Language di Venezia; il Fringe Festival di Istanbul; il Festival Internazionale di Danza Contemporanea di Città del Messico FIDCDMX; il Coffi Festival Interdisciplinary Art di Berlino.

Riceve diversi riconoscimenti tra cui la Nomination alla Regia e il Premio Special Off al Roma Fringe Festival 2015, ed è invitata a partecipare come ospite speciale a varie rassegne di danza e teatro, Doit Festival, Roma Contemporanea.

Direttrice artistica dello spazio per le arti performative Sala14 di Monterotondo (RM), dal 2001 insegna in varie scuole di Roma e provincia tra cui il Balletto di Roma Kids e Stap Brancaccio.

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto unico €12,00

www.fortezzaest.com

Info e prenotazioni:

mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329-8027943 / 349-4356219