Cozze fritte

Ingredienti

1 kg di cozze

2 uova

200 grammi di mollica di pane

50 grammi di pane grattugiato

200 grammi di parmigiano grattugiato

1 bicchiere di vino bianco

1 spicchio d’aglio

Olio EVO q.b.

Olio di semi di girasoli q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di un piatto tipico pugliese, molto semplice da preparare ed estremamente gustoso.

Per prima cosa puliamo le cozze, avendo cura di eliminare il bisso.

In una padella abbastanza capiente riscaldiamo dell’olio EVO. Quando avrà raggiunto la giusta temperatura facciamo imbiondire uno spicchio d’aglio per poi mettere ad aprire i molluschi, sfumando con un bicchiere di vino bianco.

Copriamo ed aspettiamo che le cozze siano tutte aperte, quindi filtriamo il liquido rilasciato, lo lasciamo raffreddare un poco, fino a che diventi tiepido, dopodiché lo versiamo sulla mollica di pane, che avremo spezzettato in una ciotola.

Lo schiacciamo con una forchetta, condiamo con il parmigiano grattugiato, il pangrattato, il prezzemolo tritato finemente, sale e pepe.

Diamo una mescolata per distribuire il tutto, aggiungiamo le uova sbattute, per poi amalgamare accuratamente.

Usiamo il composto per farcire le cozze, compattandolo bene, ma facendo attenzione a non romperle, dobbiamo conservare intero il guscio.

Passiamo adesso alla fase della frittura. Per avere un risultato ottimale è necessario usare una pentola con i bordi alti, così da avere una frittura profonda.

Facciamo riscaldare l’olio di semi, poi, una mezza dozzina alla volta mettiamo a friggere i molluschi, girandoli con delicatezza, fino a quando non assumeranno un bel colorito dorato, per poi adagiarle su un piatto coperto da carta assorbente per assorbire l’unto in eccesso.

Vanno servite calde, accompagnate con un Malvasia Bianca IGP del Salento ben freddo.

Buon appetito!