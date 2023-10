Napoli, presentazione ‘Il Bosco in Rosa – Corri tra i Capolavori’

Conferenza stampa il 12 ottobre a Palazzo San Giacomo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 10:30, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante interverrà alla presentazione della quarta edizione de ‘Il Bosco in Rosa – Corri tra i Capolavori’, manifestazione podistica per sole donne in programma sabato 14 ottobre alle ore 16:00 al Bosco di Capodimonte.

Interverranno il Presidente di Napoli Running, organizzatore della manifestazione, Carlo Capalbo.

Tra gli invitati il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, il Direttore della Fondazione SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS, Emanuela Capuano, il delegato allo sport per la città metropolitana Sergio Colella.