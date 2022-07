Napoli ospita ‘A bordo!’, festival delle ONG che salvano vite in mare

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Da giovedì 1° a domenica 4 settembre il Maschio Angioino accoglierà ‘A bordo!’, il primo festival nazionale di Mediterranea Saving Humans, associazione impegnata nel soccorso in mare delle persone migranti e nelle missioni umanitarie in Ucraina.

Patrocinata dal Comune di Napoli, l’iniziativa è stata presentata a Palazzo San Giacomo dalla Presidente di Mediterranea Vanessa Guidi, con la capo-missione Laura Marmorale e l’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese.

Durante il festival, che proporrà incontri, dibattiti e concerti, si riuniranno per la prima volta in Italia buona parte delle ONG impegnate nelle missioni di soccorso nel Mediterraneo centrale: una vera e propria ‘flotta civile’ per il salvataggio delle vite in mare.