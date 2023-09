Napoli, incontro con i sindacati sulla refezione scolastica

Il servizio andrà pienamente a regime entro il 1° ottobre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In data odierna si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione e le parti sindacali a seguito di alcune perplessità sollevate da questi ultimi sull’avvio del servizio di refezione scolastica nelle scuole e nei nidi comunali.

Dopo un proficuo confronto ed a valle di una puntuale ricognizione effettuata dagli uffici comunali e da quelle delle Municipalità, si è ribadito che laddove esistano le condizioni organizzative, il servizio di refezione partirà come previsto dal 20 settembre con conclusione delle attività didattiche ed educative alle 14:00.

Nei casi in cui, nelle more del completamento dell’organico previsto per la fine di settembre, siano rilevati problemi organizzativi legati anche alle esigenze specifiche di inserimento dei bambini, il servizio partirà in un percorso graduale e comunque andrà pienamente a regime entro il 1° ottobre.

L’Amministrazione ha ringraziato le organizzazioni sindacali per il prezioso contributo fornito nella direzione di un lavoro sinergico.