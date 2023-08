Napoli, educatori in asili nido e maestri sostegno in scuole d’infanzia

Striano: ‘Pubblicato un avviso per il conferimento degli incarichi’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli ha emanato un avviso pubblico per la formazione di elenchi di istruttori socio educativi negli asili nido e di maestri nella scuola dell’infanzia su sostegno, a cui attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024.

Ha spiegato l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano:

Abbiamo predisposto un avviso pubblico per il reclutamento di educatori e insegnanti di scuola dell’infanzia con il titolo di specializzazione per il sostegno allo scopo di partire con il nuovo anno scolastico senza vuoti di organico.

Quanti sono in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa per l’accesso ad uno dei due profili possono presentare domanda esclusivamente compilando il modulo online a cui si accede collegandosi al sito Internet istituzionale del Comune di Napoli.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 del 22 agosto prossimo.