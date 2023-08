ASD Polisportiva Vastogirardi, in arrivo il difensore Vincenzo Panaro

Il giovane arriva in prestito dalla Cavese

Riceviamo e pubblichiamo.

L’ASD Polisportiva Vastogirardi rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Vincenzo Panaro.

Nato a Marcianise il 25 maggio 2004, per lui è un ritorno in gialloblù.

Arriva in prestito per il secondo anno consecutivo dalla Cavese, società campana di Serie D.

Dalla ASD Polisportiva Vastogirardi, viene girato in prestito il giovane Filippo Fraraccio, classe 2005, al quale il Club augura le migliori fortune per la stagione appena iniziata, l’anno scorso in prestito nelle fila nelle giovanili della Spal.