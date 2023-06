Napoli, divieto vendita e somministrazione alcolici concerto Ricciardi

L’evento musicale è in programma il 10 giugno allo Stadio Maradona

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione del concerto dell’artista Franco Ricciardi previsto per sabato 10 giugno 2023 alle ore 21:00 presso lo stadio Diego Armando Maradona ordina il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, a titolo oneroso, all’interno dello stadio e nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campagna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale San Paolo dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di sabato 10 giugno.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00.

Ordinanza