Napoli, dispositivo di traffico lavori in via Gaetano Salvatore

In vigore dal 12 al 16 giugno

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori in un tratto di via Gaetano Salvatore previsti da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, è stato istituito un particolare dispositivo di circolazione.

In particolare:

Istituire, dal 12 al 16 giugno in via Gaetano Salvatore, nel tratto compreso tra il civico n° 367 e la confluenza con piazzetta Santa Croce, per una lunghezza complessiva di circa 100 metri lineari, il senso unico alternato regolato con semafori mobili.

Ordinanza