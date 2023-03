Napoli, dispositivi di traffico temporanei

In vigore in via Muzy, via Gianturco, via Nuova Toscanella, Museo Nazionale e piazza Nicola Amore

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

1) Istituzione, in via Concezio Muzy, su ambo i lati della carreggiata, dalle ore 15:00 del 23/03/2023 fino alle ore 24:00 del 24/03/2023, del divieto di sosta permanente con rimozione coatta, per consentire le riprese cinematografiche del film ‘La vita che volevi’.

2) Istituire, dal 20/03/2023 fino al 07/04/2023, in via Emanuele Gianturco, tratto compreso tra via Reggia di Portici e via Galileo Ferraris:

1. il senso unico di circolazione con direzione di marcia via Reggia di Portici verso via Galileo Ferraris;

2. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati della carreggiata;

3. il limite di velocità di 30 km/h.

3) Istituire, per il giorno 18/03/2023, in via Nuova Toscanella, nel tratto compreso tra via Marco Rocco di Torrepadula e Strada Comunale del Principe, il senso unico di circolazione in direzione Chiaiano, regolato con movieri.

4) Sospendere in piazza Museo Nazionale, dalle ore 20:00 del 20/03/2023 alle ore 6:00 del 21/03/2023, gli stalli riservati alla sosta dei taxi, riservando i medesimi alla sosta dei veicoli della produzione della serie TV ‘La vita che volevi’.

5) Istituzione, in piazza Nicola Amore, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 04:00 dei giorni 20, 21, 22, 27 e 28 marzo 2023, del divieto di transito veicolare per consentire i lavori di cui al progetto ‘Linea 1- tratta Dante/Garibaldi – Stazione Duomo – sistemazione di superficie’.