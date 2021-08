Napoli, approvati in Giunta nuovi attraversamenti pedonali innovativi

Gaudini: ‘Mitigare il rischio di incidenti stradali, a tutela della sicurezza dei cittadini’

La Giunta comunale ha approvato una importante delibera, a firma dell’Assessore al Trasporto Pubblico e alla Mobilità Marco Gaudini, che consentirà di avviare gli interventi per limitare il rischio incidenti per via Montagna Spaccata, via Arenaccia, piazza Poderico, corso Novara e via Francesco Petrarca.

Saranno installati degli attraversamenti pedonali innovativi per la nostra città, particolarmente efficaci per far rispettare i limiti di velocità e consentire gli attraversamenti in piena sicurezza.

L’intervento rientra in una serie di azioni che ha visto l’Amministrazione promotrice di un procedimento coordinato dall’Ufficio della Conferenza Permanente della Prefettura di Napoli, per individuare misure risolutive e condivise con i principali Servizi ed Enti competenti in materia, nonché le Forze dell’Ordine, i VV.FF di Napoli, il 118 e ANM Spa, al fine scongiurare il rischio incidenti e contestualmente non pregiudicare la funzionalità dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle Forze dell’Ordine e del Trasporto Pubblico.

Dichiara l’Assessore ai Trasporti ed alla Mobilità, Marco Gaudini: