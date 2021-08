Covid: manuale di sopravvivenza per i nuovi ebrei

Lo avevamo scritto. Si sta verificando.

Gli italiani stanno facendo la fine della rana di Chomsky.

La limitazione delle libertà personali procede inarrestabile.

Nemmeno entrate in vigore le nuove misure, ne sono state introdotte ulteriori per il primo settembre.

Gravi. Gravissime.

Che intaccano il diritto al lavoro. Allo studio. Posto che il diritto alla salute e le la libertà di circolazione erano già state negate da tempo.

Come ha dichiarato Vittorio Sgarbi alla nostra testata:

In assoluto spregio di ogni trattato e convenzione per i diritti umani; il Codice di Norimberga, la IV Convenzione di Ginevra, la Convenzione di Oviedo, che all’art. 5 recita:

In un’intervista che ha rilasciato ad ExPartibus, Massimo Cacciari ha definito come intollerabili ogni discriminazione nei confronti dei lavoratori, facendo rifermento proprio agli insegnanti.

Ma, nonostante gli appelli, dal prossimo anno scolastico tutto il personale sarà, di fatto, obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario sperimentale.

Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Così come non sarà possibile spostarsi in treno, in nave o in aereo senza Green Pass.

Quella che è una vera e propria dittatura fondata sulla paura.

La dittatura del terrore.

A chi si ritiene ancora cittadino e non suddito, non resta che resistere, in ogni forma, perché la posta in gioco è troppo alta.

A niente servono le fiaccolate, sono al massimo coreografiche in pellegrinaggio. Testimonianza ne è il fatto che nonostante la mobilitazione in tutta Italia il governo sta proseguendo imperterrito nella sua opera di alienazione delle libertà personali e di demolizione dei diritti umani.

Allora cosa fare?

La prima strada percorribile è quella di sollecitare un intervento della Commissione Europea.

L’uso del Green Pass che se ne sta facendo in Italia è in assoluto spregio di quanto indicato dal Regolamento UE 953/2021.

Il TFUE, Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea, in questi casi, prevede la procedura di infrazione nei confronti dei Paesi membri.

Come viene avviata questa procedura?

Oltre che dalla stessa Commissione Europea, ogni Stato membro può adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Ma non è escluso che il tutto non possa partire dalle segnalazioni di Europarlamentari o dalla denuncia dei privati cittadini.

Quindi, un primo passo potrebbe essere quello di sommergere di petizioni la Commissione Europea, così come previsto dallo stesso TFUE.

Le petizioni possono essere presentate anche Online, sul sito della Parlamento europeo.

Altra forma di resistenza può essere quello di appellarsi allo stesso regolamento UE 953/2021, che proibisce ogni uso del Green Pass che sia direttamente o indirettamente discriminatorio nei confronti di chi ha scelto di non vaccinarsi.

It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.

UE 2021/953 – Paragrafo 36