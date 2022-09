Napoli: al Vomero incendiata una campana per la differenziata

Riceviamo e pubblichiamo.

Esordisce Gennaro Capodanno, Presidente del Comitato Valori collinari, già Presidente della Circoscrizione Vomero:

Con la ripresa di tutte le attività, dopo la pausa estiva, anche in considerazione della presenza costante di cumuli di rifiuti, in particolare nei pressi delle campane per la raccolta differenziata, aumentano le preoccupazioni per il degrado igienico-sanitario che affligge negli ultimi tempi l’area collinare del capoluogo partenopeo, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, con una popolazione di circa 120mila residenti.

Pure stamani si notavano numerosi sacchi pieni di spazzatura in uno ad imballaggi di cartone, anche nella centralissima via Scarlatti.

Proprio in quest’ultima strada, nei pressi della confluenza con via Aniello Falcone, nella tarda serata di ieri si è verificato un episodio gravissimo. Una delle campane per la raccolta differenziata, segnatamente quella per la raccolta della carta è stata incendiata.

L’incendio, che si è rapidamente sviluppato, ha interessato anche la campana attigua, per la raccolta di plastica e metalli. Bruciati pure i rifiuti che erano stati abbandonati nei pressi delle suddette campane, generando un odore acre e intenso oltre ad alte lingue di fiamma che avrebbero potuto lambire anche le autovetture parcheggiate nei pressi.

Stamattina le campane coinvolte nell’incendio, in uno ai maleodoranti residui dei prodotti incendiati, erano ancora presenti sul marciapiede antistante.

Un episodio non nuovo quello dell’incendio delle campane per la differenziata. Come ha sovente raccontato la cronaca cittadina, negli ultimi anni si sono registrati tanti episodi analoghi, anche al Vomero, generando non poche preoccupazioni pure per le presumibili sostanze tossiche che si possono produrre in occasione di tali incendi.

Il ripetersi di siffatti eventi potrebbe indurre a ipotizzare a vere e proprie azioni preordinate nei vari quartieri della città, dove, di volta in volta, vengono incendiate le campane per la differenziate con tutto il loro contenuto.

Azioni delinquenziali, che, oltre all’evidente danno economico, potrebbero avere serie ripercussioni anche sulla salute pubblica.