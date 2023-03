Monni: ‘Nessun ritardo della Regione, bonifica SIN Orbetello va avanti’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sulla ex Sitoco l’attuale ritardo è riferibile alle progettazioni che sono in mano a Sogesid, società in house del Ministero dell’ambiente.

Se questo è un dato di fatto incontrovertibile, va comunque tenuto conto che la complessità della bonifica di Orbetello ha riguardato anche la presenza di un privato e la necessità di definire un accordo integrativo. Tutto questo ha indubbiamente allungato i tempi previsti originariamente dall’accordo di programma siglato nel 2018.

Per quanto riguarda il tema delle risorse quello che è stato fatto è stato sollecitare il Governo a riprogrammare i fondi FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione, del ciclo 2014-2020 a favore della Toscana. Ma soprattutto a ricevere garanzie sul nuovo ciclo di programmazione FSC 2021-2027 per il quale ci aspettiamo un atto di responsabilità dal Ministero dell’ambiente che più volte ha dato segnali positivi in tal senso, anche a proposito di Orbetello.

Va precisato che questo spostamento tecnico di risorse non intacca i tempi del procedimento in corso e quindi la bonifica dell’area ex Sitoco va avanti.

La Regione in questo senso ha fatto tutto ciò che doveva fare e lo ha fatto nei tempi, definendo le due convenzioni siglate con Sogesid per le progettazioni definitive e quella con ISPRA per le verifiche sui sedimenti.

Appena saranno concluse le progettazioni da parte della società del Governo, il Ministero potrà rilasciare le autorizzazioni e si potrà procedere con gli interventi di bonifica che avranno, quindi, adeguata copertura finanziaria come promesso e anticipato dal Ministero stesso.

Noi continuiamo a sollecitare la Viceministra Vannia Gava alla costituzione del tavolo sulle bonifiche toscane, che si è presa impegno di convocare dal 22 novembre dello scorso anno perché serve avere una programmazione complessiva che massimizzi i lavoro che si sta portando avanti.