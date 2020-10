Masters of Magic: parte la più grande maratona di magia al mondo

100 ore di diretta con artisti internazionali e collegamenti dal Piemonte

#magicneverstops, realizzare l’impossibile è il primo superpotere degli illusionisti, ecco perché il più grande congresso di Magia del mondo non si ferma.

Parte giovedì 22 ottobre, da mezzanotte, la grande diretta streaming di Masters of Magic condotta da Walter Rolfo.

Più di 10.000 maghi da tutto il mondo si ritroveranno online per 100 ore di scambi, spettacoli, workshop, conferenze e show interattivi durante i quali verranno creati, presentati e svelati i giochi di prestigio che affascineranno gli spettatori di tutto il mondo.

La diretta partirà stanotte dagli studi di Masters of Magic a Torino, dove si darà il via ufficiale alla maratona.

Gli interventi dei maghi si alterneranno ai collegamenti di Walter Rolfo, che seguirà l’intera diretta da diverse zone del Piemonte. 100 ore di conduzione ininterrotta senza dormire, per dimostrare che il segreto per uscire dalla crisi è non arrendersi mai. Una sfida come metafora di resilienza.

Spiega Walter Rolfo, Presidente di Masters of Magic:

Ho deciso di fare questa follia perché quando la vita ti mette davanti un problema puoi arrenderti o rilanciare. Noi abbiamo rilanciato.

Il programma

Domani mattina ci saranno collegamenti dal Museo Nazionale dell’Automobile, poi dal palazzo della Regione Piemonte, dalla Camera di Commercio di Torino e dal Museo Lavazza.

Venerdì, invece, Walter Rolfo si sposterà a Novara, Biella e Alessandria, mentre la giornata di sabato sarà dedicata alle Langhe.

Domenica si tornerà a Torino e nei dintorni, con collegamenti dalla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e dalla Reggia di Venaria Reale. Durante la maratona saranno mostrati anche tanti altri luoghi, che via via verranno svelati.

L’obiettivo è approfittare della maratona per mostrare le eccellenze del territorio piemontese in diretta mondiale su mastersofmagic.tv, promuovendo le bellezze della regione. Sarà la più lunga trasmissione di magia mai realizzata, in totale saranno toccati 100 luoghi, per trasformare il Piemonte in un grande studio televisivo.

La diretta si concluderà alle 4 di lunedì mattina, 26 ottobre.

Ogni artista sarà così intervallato da una presentazione creata su misura con lo scopo di raccontare le straordinarie eccellenze di queste terre, fatte di misteri, magie ma anche di cultura ed eccellenze enogastronomiche.

È inoltre possibile inviare a tutti i partecipanti nel mondo un coupon che permetta loro di venire a visitare il Piemonte con sconto o approfittando di offerte commerciali.

L’evento, realizzato con il contributo di Camera di Commercio di Torino e Regione Piemonte, ha come main sponsor Iren e si svolge in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Il crowdfunding

Per dare un futuro alla magia, il progetto ha anche un’importante obiettivo sociale: la raccolta fondi più grande mai realizzata nella storia della magia, per aiutare i giovani artisti in difficoltà – United Magicians for the World.

Lo streaming servirà a lanciare una raccolta fondi per gli artisti più sfortunati. Negli anni, i giovani artisti si sono sempre “sovvenzionati” gli studi con spettacoli itineranti o feste private, in questo periodo non è possibile e molti aspiranti artisti hanno sofferto momenti di difficoltà, o hanno appeso la bacchetta al chiodo, nella speranza di trovare un altro lavoro.

United Magicians for the World, progetto di crowdfunding, creerà borse di studio che permetteranno ai giovani artisti di superare la crisi e avere l’occasione di potersi allenare, per partecipare al campionato del mondo di magia nel 2022 in Canada.

Il cast

Renée-Claude Auclair, Andrea Baioni, Christopher Barnes, Lloyd Barnes, Javier Botia, Connie Boyd, Arturo Brachetti, Domenico Dante, Dani Daortiz, Luis De Matos, Billy Debu, Peter Din, Christian Engblom, Shawn Farquar, Aldo Ghiurmino, Mahdi Gilbert, Paulino Gil, Adam Grace, Franz Harary, Richard Hatch, Axel Hecklau, Karl Hein, Hyde, David Kaye, Jim Kleefeld, Jason Latimer, Matthew Le Mottèe, Jan Logemann, Hector Mancha, Max Maven, Jeff Mcbride, Stuart Mcdonald, Ollie Mealing, David Merlini, Diego Minevitz, Victor Moiseev, Xavier Mortimer, Paul Nardini, Jack Nobile, Christina Nyman, Simon Pierro, Marco Pusterla, Mario Raso, Caroline Ravn, Ian Rowland, Jaana Felicitas Scandariato, Christian Schenk, Rocco Silano, Laura Soler, Sos & Victoria Petrosyan, Morgan Strebler, Topas, Ken Trombly, Richard Turner, Michael Vincent, Otto Wessly, Boris Wild e molti altri….