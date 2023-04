‘Lucky Strike’, nuovo singolo di Simon Bayle con Hermes & 3 di Fiori

Disponibile dal 14 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Lucky Strike’ è il primo singolo estratto dal nuovo album del produttore Simon Bayle, in radio e streaming da venerdì 14 aprile.

Il brano, realizzato in collaborazione con gli artisti Hermes e 3 di Fiori, racconta di una storia d’amore forte e coinvolgente e di come l’amore possa essere anche una fortuna.

Qualcosa che capita per caso ma che quando arriva, ti può cambiare la vita. La voce intensa di Hermes e il flow innovativo di 3 di Fiori, uniti alla sonorità di Simon Bayle come produttore, creano un mix incisivo spinto da sonorità r&b, pop e urban.

‘Lucky Strike’ è l’ultima sigaretta col tuo ex. È una storia d’amore finita ma non da parte di entrambi e tra i due c’è chi ancora crede in questa relazione e cerca in tutti i modi di non romperla.

Simon Bayle aka Simone Biscetti, music producer classe 1996. Incuriosito dal mondo musicale si lancia a capofitto nella produzione, seguendo due filoni, Edm e Urban.

Nei primi anni ricerca quel suono elettronico che tanto amava, confrontandosi con artisti e frequentando spesso festival ed eventi sul genere.

Nel 2018 ha la fortuna di rilasciare un singolo per la Label di Diplo, rendendosi conto però che il richiamo all’Urban era troppo forte. Così rivaluta il suo sound, uscendo fuori dal contesto classico cercando di sperimentare più generi.

Ad oggi si definisce un producer a 360 gradi. È sempre stato influenzato da artisti come Ice Cube, NWA, Tupac, Drake, Chris Brown, Dj Snake, 50 Cent etc.

Hermes è Christian Cotugno, giovane cantautore classe 2000. Dopo diverse esperienze musicali, inizia a lavorare al suo primo EP anticipato dal brano ‘Come serpenti’, inserito nella playlist editoriale di Amazon Music ‘Novità del momento’ e trasmesso in rotazione radiofonica su Rai radio2 indie ed altre emittenti FM.

Vince il contest della Fiera del Levante di Bari e pubblica il brano ‘Sincero’ inserito da Spotify in ‘New Music Friday Italia’, ‘Anima R&b’, ‘Fresh Finds Italia’ e ‘hit su cui abbiamo dormito nel 2022’ e da Amazon music in ‘Novità Indie Italiano’ e ‘Novità del momento.

Il nuovo brano ‘Occhi Magenta’ è stato scritto con Alessandro de Blasio già autore di Marco Mengoni, Gazzelle e Mace e sarà edito da Sony Atv Publishing. È tra i 5 finalisti del contest di Radio Italia 2023.

3 di Fiori è il progetto di Francesco Fiori, rapper Romano classe 98. Muove i primi passi nella scena musicale adottando sonorità dark in pieno stile Hip Hop. Dopo una lunga gavetta tra palchi e battle di freestyle la sua arte subisce una profonda rivoluzione.

I temi della ricerca di sé, della rinascita e della crescita diventano predominanti, dando risalto ad un lato sensibile ed introspettivo prima nascosto.