‘La ballata dell’amor perduto’, nuovo singolo di Dany

In uscita il 14 aprile

È disponibile dal 14 aprile ‘La ballata dell’amor perduto’, nuovo singolo del cantautore barese Dany, una ballad sognante fra luna e fate danzanti, su uno specchio di luce riflessa, che incanta il mare calmo di una notte d’estate.

La nostalgia di un ricordo capace di riaccendere la passione di un tempo che è stato, a cui una ballata rende omaggio, magnificando il significato dell’amore puro e unico per chiunque l’abbia fatto risuonare nel profondo dell’anima.

Vorrei che chi si mette all’ascolto lasciasse che la melodia del brano lo trascini, chiudendo gli occhi, danzando con sé stessi, per ritrovare quell’emozione dimenticata ma mai persa.

Dany

Radio date: 14 aprile 2023

Etichetta: Grecords

Biografia

Donato Poliseno in arte Dany, nasce a Bari nell’ottobre del 1981. Autodidatta, inizia a comporre brani inediti, con la voglia di dare una voce e una melodia alla sua anima e ai suoi pensieri.

Collabora con diversi musicisti e vanta collaborazioni importanti come quella con il noto artista/pianista Luca Medici (Checco Zalone). Scrive brani anche per altri artisti, vantando la partecipazione ad uno stage alla Ricordi di Teddy Reno e Rita Pavone dove si presenta come paroliere e compositore.

La stampa lo ha definito un “poeta prestato alla musica” e nel 2001 collabora con la Rai per il suo primo album ‘Anima e stelle’.

Oggi, con due album autoprodotti, continua a scrivere per sé e per altri artisti, con la voglia e lo spirito di voler esprimere e condividere le sue emozioni con chiunque abbia voglia di ascoltare, ed emozionarsi insieme a lui.