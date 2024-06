A Venezia la Conferenza mondiale sull’Educazione all’Oceano

Appuntamento il 7 e l’8 giugno a Venezia con l’Ocean Literacy World Conference e molte iniziative per il pubblico promosse dal Gruppo Prada in collaborazione con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO

Il 7 e 8 giugno 2024, nell’ambito del programma educativo Sea Beyond, il Gruppo Prada e UNESCO ospiteranno a Venezia la Ocean Literacy World Conference, la Conferenza Mondiale sull’Educazione all’Oceano, sotto l’egida del Comune di Venezia e del Ministero degli Affari Esteri italiano.

150 esperti di ocean literacy e delegati degli Stati membri di UNESCO si incontreranno a Ca’ Giustinian, sede de La Biennale di Venezia, per definire un percorso comune che avrà l’obiettivo di includere l’educazione all’oceano nei programmi scolastici, formulare politiche e strategie che integrino l’ocean literacy nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e del Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile, 2021 – 2030, e per redigere la Venice Declaration for Ocean Literacy, un documento collettivo che conterrà raccomandazioni concrete per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

L’evento rappresenta un importante appuntamento in vista della terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, co-ospitata dai governi di Francia e Costa Rica, che si svolgerà nel giugno 2025 a Nizza in Francia.

La prima giornata si chiuderà con la presentazione aperta al pubblico, presso il Cinema Rossini, del documentario ‘Asilo della Laguna’.

Venerdì 7 giugno

La Ocean Literacy World Conference potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube UNESCO Venice.

La giornata di venerdì 7 giugno si chiuderà con una presentazione e la proiezione aperta al pubblico al Cinema Rossini della première del documentario ‘Asilo della Laguna’.

Il documentario sarà introdotto da Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, Francesca Santoro UNESCO – COI Senior Programme Officer, e moderato dal giornalista di SKY Daniele Moretti.

Racconta l’esperienza di una scuola veneziana coinvolta nel progetto che, giunto alla sua seconda edizione, si pone l’obiettivo di aiutare i bambini in età prescolare a creare un legame con l’ecosistema lagunare attraverso i principi di outdoor education.

La partecipazione è gratuita.

Venerdì 7 giugno ore 19:30

Asilo della Laguna

Cinema Rossini

Salizzada de la Chiesa o del Teatro, 3997

Venezia

Sabato 8 giugno

La seconda giornata si aprirà con la presentazione e la proclamazione della Venice Declaration for Ocean Literacy, seguita da una mattinata di lavori dedicata ai Sea Beyonders, ambasciatori e amici di Sea Beyond, che condivideranno la propria esperienza e il legame con il mare.

In questa occasione verrà presentata la prima Sea Beyond Ideas Box, una mediateca multimediale progettata dal designer francese Philippe Starck per la ONG Bibliothèques Sans Frontières, Biblioteche Senza Frontiere, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla cultura, all’educazione e all’informazione per le comunità vulnerabili.

Philippe Starck e Patrick Weil, Presidente di Bibliothèques Sans Frontières, presenteranno l’innovativa mediateca nel corso di una conversazione dedicata.

Dalle ore 14:30 Ca’ Giustinian aprirà le sue porte al pubblico.

I bambini e i ragazzi di Venezia potranno provare in prima persona la Sea Beyond Ideas Box: gli educatori di UNESCO e di Bibliothèques Sans Frontières, insieme ai Sea Beyonders, guideranno i piccoli ospiti alla scoperta della Ideas Box, e organizzeranno per loro workshop tematici legati al mondo del mare.

La partecipazione è gratuita.

Sabato 8 giugno dalle ore 14:30 alle 17:30

Sea Beyond Ideas Box

Presentazione e workshop

Ca’ Giustinian

Calle del Ridotto 1359, Venezia

