Longiano (FC), nasce la Biblioteca itinerante Anna e Tito Balestra

Una volta al mese la biblioteca va in paese!

Nel centenario della nascita di Tito Balestra, la Fondazione longianese nata dal suo immenso lasciato, lavora e produce per diffondere l’amore per la cultura di Tito in tutto il territorio, e in questi giorni presenta una iniziativa di grande impatto sociale: Biblioteca itinerante Anna e Tito Balestra.

Da settembre 2023 anche a Longiano (FC) sarà possibile fruire nuovamente del prestito bibliotecario, anche se in una modalità inusuale: una selezione di volumi, appartenuti all’ex biblioteca moderna Lelio Pasolini, attualmente ricollocati e custoditi dalla Fondazione Tito Balestra Onlus, viaggerà in valigia per tornare a disposizione del pubblico di lettrici e lettori longianesi.

Un patrimonio considerevole e un servizio prezioso che, per mancanza di spazi adeguati, sono stati troppo a lungo inaccessibili, ora si mettono in viaggio per essere il più vicino possibile alla cittadinanza e promuovere la lettura.

La formula prevede un incontro a cadenza mensile, di sabato pomeriggio, ogni volta in un diverso luogo del territorio di Longiano, all’aperto o al chiuso, toccando anche le frazioni.

Il calendario dettagliato sarà presto diffuso tramite i canali di comunicazione social dedicati: pagina FB e profilo Instagram @biblio_itinerante_atb, nonché attraverso l’affissione di locandine e la distribuzione di volantini.

Il primo appuntamento sarà il 23 settembre, dalle 16:30 alle 18:30 al parco pubblico Papa Giovanni Paolo II, in caso di maltempo sarà comunicata una sede alternativa.

Per le date invernali, la biblioteca si farà temporaneamente ospitare dalle varie caffetterie e locali della zona.

Ogni incontro sarà aperto a tutte le persone interessate a conoscere, un po’ alla volta, il vasto patrimonio librario disponibile. Le responsabili della biblioteca itinerante effettueranno una selezione di decine di libri diversi ogni mese, in modo da rappresentare differenti generi, autori e autrici, secondo un’aggregazione per nuclei tematici/filoni letterari. Saranno sempre presenti alcuni volumi dedicati a ragazze e ragazzi e una collezione di classici.

I sabato della biblioteca itinerante non saranno però solo un momento dedicato al prestito ‘fuori sede’, ma un’occasione di arricchimento culturale, discussione e scambio di idee sui volumi in circolo.

A cura delle bibliotecarie, alcuni libri saranno presentati con una fascetta recante una breve recensione, di altri saranno letti gli incipit o alcuni passi memorabili. Lettrici e lettori potranno lasciare un proprio commento.

Possibili sviluppi, in caso il progetto raccolga entusiasmo, potrebbero essere un gruppo di lettura a Longiano, una serie di letture ad alta voce, la consultazione guidata dei volumi più pregiati conservati dalla Fondazione e incontri dedicati alla poesia.

Quali servizi offre la biblioteca itinerante?

Il prestito

Sarà possibile prendere in prestito fino a tre volumi alla volta, da restituire il mese dopo all’incontro successivo. In caso di difficoltà nella restituzione all’appuntamento previsto, entro il mese è possibile riconsegnare i libri presso la sede della Fondazione Tito Balestra Onlus, in orario di apertura.

La registrazione alla rete bibliotecaria di Romagna e la tessera

Per accedere al prestito è sufficiente avere una tessera di una biblioteca della rete di Romagna. Chi non dovesse esserne in possesso potrà richiederla direttamente alle addette della biblioteca itinerante ed essere registrato immediatamente, diventando utente abilitato al prestito: entrerà poi fisicamente in possesso della nuova tessera all’incontro successivo, o potrà ritirarla presso la sede della Fondazione Tito Balestra Onlus previo accordo.

La tessera consegnata dalla biblioteca itinerante ha validità per tutta la rete delle biblioteche di Romagna.