Lazio, Zingaretti: ’19 mln euro per sostenere cinema e audiovisivo’

Un’altra promessa mantenuta dunque: da oggi mettiamo in campo 19 milioni di euro per sostenere il cinema e l’audiovisivo grazie a due nuovi avvisi, appena pubblicati.

Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che annuncia la pubblicazione di due nuovi avvisi regionali.

Torna l’Avviso Lazio Cinema International, attraverso il quale la Regione sostiene, dal 2016, le coproduzioni internazionali made in Lazio con un primo finanziamento di 5 milioni di euro.

Si apre infatti la prima delle due finestre previste per il 2022, durante la quale è possibile richiedere i finanziamenti.

L’Avviso, cofinanziato dal POR-FESR 2021-2027, prevede uno stanziamento annuale di 10 milioni di euro che saranno suddivisi in due fasi nell’ambito di un sostegno complessivo di 70 milioni stanziati per i prossimi 7 anni.

Oltre al nuovo bando viene finanziato con 5 milioni di euro lo scorrimento dell’ultima finestra 2021 dell’avviso di Lazio cinema International, portando così a 27 le opere sostenute dai bandi della Regione Lazio.

Lazio Cinema International ha consentito di finanziare dal 2016 ad oggi, attraverso 7 Bandi, 154 opere, realizzate da 220 imprese di produzione in rappresentanza di 33 paesi esteri.

Le pellicole finanziate hanno ricevuto 322 premi e 411 nomination nei più importanti festival internazionali, quali Cannes, Berlino, Venezia, Roma.

Altri 9 milioni di euro sono destinati all’avviso pubblico dedicato alla Produzione Cinematografica e Audiovisiva.

La principale novità dell’Avviso 2022 riguarda le premialità previste in fase di valutazione, a sostegno delle produzioni che aderiscono a protocolli green e garantiscano almeno il 50% di presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società oppure nei cast e nelle troupe.

Il Fondo annuale, attivo dal 2013, ha permesso di finanziare nel 2021 un totale di 218 opere, tra cui prodotti di successo quali ‘Don Matteo’, e ‘Doc – nelle tue mani’, oltre ad altri prodotti protagonisti del panorama cinematografico negli anni scorsi, quali ‘Diabolik’.

Ha dichiarato Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio:

Il Cinema e l’Audiovisivo rappresentano non solo un punto di forza notevole della nostra economia, ma anche un formidabile strumento per internazionalizzare il territorio e costruire, a partire dalla cultura, una nuova stagione di crescita e di progresso per il Lazio per il nostro Paese.