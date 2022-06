Lazio, Alessandri: ‘Ulteriori 3 mln euro per facilitare mobilità’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Una regione solidale e pronta a sostenere chi fugge dalla guerra: in questi mesi il Lazio si è mobilitato in molti settori per favorire l’accoglienza, il soccorso e l’integrazione della popolazione ucraina, in particolare di donne e bambini che hanno lasciato la propria casa nella paura di un futuro incerto e difficile.

La delibera che abbiamo approvato oggi in giunta rappresenta un nuovo strumento per aiutare queste persone. Si tratta dello stanziamento di ulteriori tre milioni di euro che saranno utilizzati per facilitare la mobilità dei profughi, all’interno di tutto il nostro territorio.

In questo modo mettiamo a loro disposizione, attraverso la società regionale ASTRAL, mezzi di trasporto urbano ed extra-urbano, anche vetture del trasporto pubblico non di linea, per potersi muovere più liberamente, raggiungere le strutture di accoglienza e tutti quei luoghi che sono stati adibiti dalla Protezione Civile e dalla Regione ai tanti servizi connessi alla loro permanenza qui nel Lazio.