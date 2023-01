La Rari Nantes Napoli ai nastri di partenza con Elios Marsili

Riceviamo e pubblichiamo.

Un ritorno dai molteplici significati. Elios Marsili riprende le redini della Rari Nantes Napoli. Il figlio d’arte e plurititolato campione è pronto a rilanciare il glorioso club luciano.

La compagine biancoceleste esordirà questo pomeriggio, 14 gennaio, ore 19:30, contro la Prota Giurleo Ischia Sport alla piscina del Molosiglio, impianto individuato per le gare interne, grazie alla disponibilità del Circolo Canottieri Napoli.

Spiega il tecnico partenopeo, che illustra l’accordo con il Circolo Nautico Posillipo:

Per i ragazzi la serie C sarà un bel banco di prova. Non mancheranno entusiasmo, nuoto ed agonismo. Saremo la mina vagante del campionato.

I nostri pallanuotisti hanno 16 anni e mezzo ed hanno il doppio tesseramento.