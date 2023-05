‘La morte della Pizia’ al Teatro Belli

In scena dal 9 al 14 maggio a Roma

Debutta in prima assoluta al Teatro Belli di Roma, dal 9 al 14 maggio, ‘La morte della Pizia’ di Friedrich Dürrenmatt, con la regia di Giuseppe Marini.

Le molte verità di Delfi e le fake news intorno alla vicenda di Edipo, manipolate da oracoli e veggenti, hanno colori grotteschi e beffardi nel racconto di Dürrenmatt, pubblicato nel 1976 e uscito in Italia nel 1988, qui adattato in forma teatrale.

Nel tentativo di conoscere e capire la realtà, si fa qui sempre più leggibile il conflitto insanabile tra chi vede la follia del caso e chi cerca di leggere un senso organico nel groviglio degli accadimenti che ci travolgono.

Pannychis Undici, sacerdotessa Pizia alla fine dei suoi giorni, assistita dal sacerdote Merops Ventisette, sensale e cassiere, è chiamata dal potente Tiresia a rivedere le vicende e le profezie – di cui entrambi si sono resi in diverso modo artefici – al cospetto imbarazzante delle vittime dei loro responsi. Edipo, Giocasta, la Sfinge, appaiono sulla scena come visioni rivelatrici della fragilità dei nostri mezzi di conoscenza.

La Pizia e Tiresia a confronto con una realtà che va ben oltre le profezie, esauriranno insieme il loro compito. Verrà il tempo della nuova Pizia. Perché le Pizie e i veggenti passano, mentre i mercanti di notizie sopravvivono nel tempo.

Dürrenmatt smaschera in chiave grottesca il mito e delinea con tinte forti lo smarrimento degli uomini travolti da un groviglio di eventi incontrollabili. I Greci sono costretti a scegliere una loro verità, immersi nel chiacchiericcio confuso di informazioni contrastanti, in mezzo a un vortice di oracoli e profezie ora folli ora malevole, talvolta generate da complotti perversi, abbandonati alla deriva e al caso.

Lo stesso accade a noi, nel nostro tempo. È umano credere a quello che risponde alle nostre aspettative o che ci tranquillizza nelle nostre certezze.

Il testo di Dürrenmatt rimanda al cinismo delle informazioni pilotate e al caos di notizie che oggi ci disorienta anche di più che nel suo tempo. Così abbandonati alla deriva, siamo anche noi costretti a scegliere una nostra verità. Unica consolazione e liberazione dal panico: qualche momento di catartico, ma amarissimo, riso.

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 19:00

domenica ore 17:30

Prezzi:

interi €20,00 / ridotti €15,00

Teatro Belli

piazza Santa Apollonia, 11a

Roma

06-5894875

info@teatrobelli.it – www.teatrobelli.it

‘La morte della Pizia’

di Friedrich Dürrenmatt

Traduzione di Renata Colorni edita da Adelphi Adattamento teatrale di Patrizia La Fonte e Irene Lösch In accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di Diogenes Verlag

La Pizia, Pannychis Undicesima: Patrizia La Fonte Merops Ventesimo Settimo / Tiresia: Maurizio Palladino Edipo, Giocasta, la Sfinge: gli stessi attori

regia Giuseppe Marini

Scena: Alessandro Chiti

Costumi: Helga H. Williams

Disegno luci: Alessandro Greco

Assistente alla regia: Giorgia Macrino

Organizzazione: Rossella Compatangelo