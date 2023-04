La Flegrea Lavoro approva bilancio consuntivo 2022

Utile pari a 30 mila euro

Riceviamo e pubblichiamo.

Ottime performance per la Flegrea Lavoro S.p.A., l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli (NA), che chiude il bilancio in attivo di quasi 30 mila euro.

Un dato significativo considerati anche gli investimenti effettuati per l’ammodernamento del parco mezzi e quelli per la formazione del personale e dell’ambiente come certificato anche dal recente ottenimento delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Un esito positivo, che si lega ai dati relativi alla raccolta differenziata, che continua a registrare anche nei primi mesi dell’anno percentuali in netto miglioramento, fino ad assestarsi al 92% odierno.

Un risultato frutto dell’impegno di cittadini e lavoratori. Un risultato che fa seguito ad una serie di azioni messe in campo dall’azienda che stanno contribuendo a migliorare la qualità della raccolta differenziata in maniera significativa, a partire dalla decisione, in vigore dallo scorso 1° aprile, di separare la plastica dal vetro e dal principio di tolleranza zero applicato nei confronti di chi smaltisce in maniera scorretta i rifiuti, come dimostrato dalle numerose contravvenzioni elevate negli ultimi mesi.

Attività introdotte con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata, e di conseguenza, diminuire la quota TARI per i cittadini.

Commenta Valentina Sanfelice di Bagnoli, Amministratore Unico di Flegrea Lavoro S.p.A.:

Un risultato che premia l’eccellente lavoro fatto negli ultimi mesi il segreto di questi risultati è dovuto anche all’attenzione al personale ed al rispetto delle regole.

Si dichiara molto soddisfatto anche il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione che afferma:

Con questo risultato si aggiunge un altro tassello al processo di cambiamento che questa Amministrazione ha avviato nella città di Bacoli.

Il Sindaco, inoltre, tiene a ringraziare molto i cittadini per il grande lavoro e la grande attenzione che stanno mettendo ad una tematica sempre più sensibile come quella ambientale e, in particolar modo, del mondo dei rifiuti.