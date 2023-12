Incendio Malagrotta, Ghera: In contatto con Comune di Roma e AMA

L’Assessore: ‘Stiamo lavorando fattivamente per trovare altre soluzioni’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Già dopo poche ore dall’inizio dell’incendio che ha interessato l’impianto di Malagrotta, la Regione Lazio, in stretto contatto con il Comune di Roma e Ama, ha iniziato a lavorare per trovare tutte le possibili soluzioni per limitare l’emergenza determinata dall’urgente necessità di trasportare i rifiuti indifferenziati verso altri siti.

L’Assessore alla Tutela del Territorio e Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha dichiarato: