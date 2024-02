Inaugurato a Rufina (FI) il nuovo Punto Digitale Facile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stato inaugurato oggi, 3 febbraio, a Rufina (FI) il nuovo Punto Digitale facile, PDF, che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

L’Assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo, afferma:

I Punti Digitale Facile rappresentano un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società, a partire dalla fascia più anziana della popolazione, ma non soltanto.

È per questo che la Toscana è tra le prime regioni a mettere in campo, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali, che ringrazio, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini.

Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi.