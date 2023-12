Il pollo romagnolo è un nuovo Presidio Slow Food

Incarna alla perfezione l’allevamento secondo Slow Food, nel quale la vita degli animali, il ruolo dell’uomo e il rispetto dell’ambiente sono strettamente legati

Riceviamo e pubblichiamo.

Erano rimasti in cinquanta. Cinquanta esemplari in tutto, posseduti da un anziano allevatore in provincia di Ravenna.

Da quel giorno del 1997, quando li mise a disposizione della facoltà di Veterinaria dell’Università di Parma affinché venisse avviato un programma di conservazione e ripopolamento della razza, è passato più di un quarto di secolo. E oggi il pollo romagnolo ottiene il riconoscimento come Presidio Slow Food.

Un pollo che ha bisogno di spazio

Fino alla metà del secolo scorso, questa razza avicola era diffusa in tutta l’area delle odierne province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Rustico e abile pascolatore, dalla livrea variopinta, il pollo romagnolo era apprezzato per la duplice attitudine, anzi triplice: innanzitutto per produrre uova, materia prima tra le più importanti della tradizione gastronomica dell’area, in particolare per la preparazione della pasta fresca, poi per la carne, sapida e saporita e, in alcuni casi, anche semplicemente a scopo ornamentale.

Ricorda Lia Cortesi, responsabile Slow Food del nuovo Presidio:

Nell’aia, il pollo romagnolo c’è sempre stato. Una razza rustica, che ama stare all’aperto, razzolare liberamente.

Eppure, nel secondo dopoguerra, proprio la caratteristica che più lo contraddistingue – il bisogno di ampio spazio per procurarsi il cibo raspando tra i ciuffi d’erba e beccando le granaglie avanzate dalla mietitura – ne ha sancito la pressoché totale scomparsa: garantirgli lo spazio all’aperto è diventato, per chi ha preferito adottare un approccio industriale e intensivo all’allevamento, sconveniente e poco redditizio.

Non solo: il pollo di razza romagnola è piuttosto lento a crescere e impiega fino a sei-otto mesi per raggiungere la massa che le razze commerciali toccano in cinquanta o sessanta giorni.

Un Presidio che è un’idea di allevamento

Il processo di recupero, cominciato nel 1997, ha consentito di moltiplicare il numero di esemplari.

Spiega Alessio Zanon, Presidente della Associazione razze autoctone a rischio di estinzione, che si è occupato anche del pollo romagnolo:

Oggi possiamo stimare tra i 500 e i 600 riproduttori negli allevamenti della Romagna, più alcuni altri a livello famigliare.

Gli allevatori professionali che aderiscono al Presidio Slow Food sono tre, a cui si aggiungono gli allevatori amatoriali di pollo romagnolo membri dell’Associazione razze e varietà autoctone romagnole, ARVAR.

Uno di loro è Davide Montanari, referente dei produttori del Presidio, che spiega:

Da quasi vent’anni gestisco un piccolo allevamento in cui mi occupo della selezione degli animali destinati a essere i nuovi riproduttori, così da incrementare il patrimonio zootecnico.

Tutti i suoi animali, naturalmente, crescono all’aperto, perché il romagnolo si esprime al meglio se dispone di ampi spazi erbosi per il pascolo.

Aggiunge Cortesi:

Questo Presidio Slow Food ha un che di sentimentale e lo riteniamo importante perché è un esempio di allevamento virtuoso: esortiamo spesso a mangiare meno carne e a mangiarla di qualità, e questo vale anche per il settore avicolo. Quando sento dire indiscriminatamente che il pollo ‘è sano’, faccio presente che negli allevamenti industriali spesso vengono somministrati antibiotici agli animali e il benessere si misura esclusivamente nel numero di animali per metro quadro. C’è pollo e pollo, insomma, e dobbiamo educarci alla scelta.

Come molte altre razze autoctone, anche la romagnola è meno produttiva.

Conclude Zanon:

In realtà è solo incapace di adattarsi a un allevamento intensivo, mentre in un sistema estensivo si rivela vincente. L’allevamento di polli autoctoni dovrebbe essere salvaguardato, non visto in contrapposizione al sistema industriale. I due sistemi non sono in competizione: producono alimenti che provengono sì dalla stessa specie, ma che hanno caratteristiche gustative, salutistiche e qualitative completamente diverse.

I Presìdi presenti in Emilia-Romagna sono 19, frutto di una collaborazione di lunga data tra Slow Food Italia e la Regione che ha portato recentemente alla firma di un protocollo d’intesa.

Aggiunge l’Assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi:

Il sostegno ai Presìdi Slow Food, capaci di creare cultura e identità, porta avanti un progetto che coinvolge le comunità locali e persegue obiettivi come salvare la biodiversità, tutelare gli ecosistemi e le risorse naturali, tutelare la salute dei cittadini e promuovere filiere eque dal punto di vista sociale. I Presìdi sono una ricchezza qualitativamente ineguagliabile, preservata da chi ogni giorno si impegna per ridare il giusto valore all’alimentazione, rispettando chi produce cibo sano e un’armonia che le istituzioni devono difendere e promuovere sempre.

Questo progetto è finanziato da CAF America grazie alla generosità di FedEx.