Giovanisì, online la puntata numero 16 di Accènti Intoscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È il sistema toscano post diploma dell’Istruzione Tecnologica Superiore il focus della sedicesima puntata di Accènti Intoscana.

In questa occasione, il format video di Fondazione Sistema Toscana, Ufficio Giovanisì e redazione intoscana.it, che racconta le esperienze nate grazie alle opportunità del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, Giovanisì, si è soffermato sui percorsi ITS della Fondazione Prime di Firenze.

I protagonisti della puntata sono ragazze e ragazzi che lì stanno frequentando e che diventeranno supertecnici specializzati per le filiere della meccanica avanzata, meccatronica e informatica.

Tra loro ci sono anche degli ex studenti che, al termine del corso, sono stati assunti dopo un tirocinio in azienda. C’è anche un ex allievo, che oggi ha iniziato a fare docenza, soprattutto in robotica, stampa 3D, automazione, meccanica e realtà aumentata e virtuale.

Dai loro racconti, emerge il dinamismo di questa opportunità di formazione non universitaria successiva al diploma, la sua capacità di intessere partnerhip con grandi gruppi industriali, l’apprendimento nei laboratori e la possibilità di sperimentare sul campo le conoscenze acquisite, oltre alla prospettiva di entrare subito nel mercato del lavoro.

Tutti gli ultimi monitoraggi INDIRE, l’Istituto del Ministero dell’istruzione per l’innovazione della scuola italiana, evidenziano molto bene che l’80% dei diplomati ha trovato occupazione a un anno dal diploma e di questi il 91% in un’area coerente con il percorso concluso.

Osserva il Presidente Eugenio Giani:

Riscontrare gradimento è motivo di grande soddisfazione. Grazie anche alle risorse del nuovo settennato del Fondo sociale europeo, ne miglioreremo la qualità per consacrarli come volano per l’ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani.

L’interesse crescente da parte dei giovani toscani verso gli ITS ci spinge a consolidare ed espandere l’intero sistema, che già in questi anni ha conosciuto un notevole sviluppo.

Spiega l’Assessore a istruzione, formazione, lavoro e università Alessandra Nardini:

Come Regione stiamo investendo moltissimo sugli ITS. Per il prossimo anno formativo abbiamo stanziato 10 milioni per cofinanziare 51 percorsi ITS, l’offerta più vasta di sempre, che per la prima volta arriva in tutti i territori provinciali.

Il nostro obiettivo è quello di favorire buona occupazione, a partire da quella giovanile, e contribuire a superare il mismatch, il disallineamento domanda – offerta.

Siamo anche impegnati a far conoscere maggiormente il sistema ITS toscano, attraverso le azioni di orientamento che mettiamo in campo in sinergia con le Fondazioni ITS e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Gli ITS scontano ancora, purtroppo, una scarsa conoscenza nel nostro Paese, mentre noi vogliamo che le ragazze, i ragazzi e le famiglie siano consapevoli ed informati circa le opportunità che questi percorsi offrono.