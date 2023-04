Giani e Baccelli su treno merci deragliato a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Massima allerta da parte del Presidente Eugenio Giani e dall’Assessore ai trasporti Stefano Baccelli per il deragliamento del treno marci avvenuto stamani a Firenze con conseguente abbattimento dei pali e tralicci che reggono i cavi per l’alimentazione elettrica ai treni.

Dicono Giani e Baccelli:

Siamo preoccupati per i pendolari, per le lunghe attese a cui sono sottoposti, per i ritardi non precisamente quantizzabili ad ora, per i viaggiatori bloccati nei convogli dove non possono scendere.