Napoli, dispositivo traffico via Cristoforo Colombo

In vigore dalle ore 20:30 del 20 aprile 2023 alle ore 7:00 del 21 aprile 2023

Istituzione, dalle ore 20:30 del 20 aprile 2023 alle ore 7:00 del 21 aprile 2023, di un particolare dispositivo di traffico in via Cristoforo Colombo per consentire i lavori di manutenzione straordinaria.

Istituire dalle ore 20:30 del 20 aprile 2023 alle ore 7:00 del 21 aprile 2023:

a) il divieto di transito veicolare:

1. in via Cristoforo Colombo, nella carreggiata lato monte (lato fabbricati);

2. nella corsia preferenziale di via Nuova Marina in direzione Municipio.

b) obbligo di svolta a destra su via Ammiraglio Ferdinando Acton per i veicoli provenienti da Piazza Municipio, all’incrocio con via Cristoforo Colombo;

c) obbligo di proseguire in direzione dritto su via Nuova Marina, per i veicoli provenienti dalle carreggiate di via Cristoforo Colombo che resteranno aperte al transito veicolare, giunti in corrispondenza dell’incrocio di Portosalvo.

