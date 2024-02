Giani alla BIT di Milano per la promozione dei ‘Luoghi di Puccini’

Nel corso del 2024 saranno promosse iniziative che coinvolgeranno la provincia di Lucca nell’anniversario dei 100 anni dalla morte del grande Maestro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana è presente per la seconda giornata alla BIT la Borsa Internazionale del Turismo di Milano con il proprio spazio espositivo, curato da Toscana Promozione turistica, e numerosi appuntamenti per la promozione di un turismo lento e sostenibile.

In questa occasione è stato siglato dal Presidente Eugenio Giani e dal Presidente della Camera di Commercio Nord Ovest Valter Tamburini, alla presenza dell’Assessore al Turismo della Regione Leonardo Marras, un protocollo d’intesa per valorizzare le Terre di Giacomo Puccini in ambito turistico e culturale.

Verranno promosse nel corso del 2024 iniziative che coinvolgeranno la provincia di Lucca nell’anniversario dei 100 anni dalla morte del grande Maestro.

Ha detto il Presidente Giani: