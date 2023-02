Giani ad incontro CISL Siena

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ci sono crisi in atto, ma in Toscana vediamo una prospettiva occupazionale che sta denotando risultati piuttosto soddisfacenti anche nell’andamento economico che vede attivare molto la crescita.

Lo ha detto il Presidente Eugenio Giani partecipando questo pomeriggio, 16 febbraio, a ‘Sviluppo, lavoro, welfare per l’inclusione sociale’, incontro organizzato a Siena dalla Cisl Toscana che ha visto gli interventi, tra gli altri, del Segretario nazionale del sindacato, Luigi Sbarra, e del Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena.

Ha aggiunto Giani:

È evidente che i sistemi produttivi stanno vivendo delle trasformazioni profonde noi come Regione stiamo mettendo a disposizione tante risorse dei fondi europei FESR, FSE, oltre a quello che può essere fatto attraverso il PNRR.

Il Presidente ha tenuto a sottolineare l’attenzione della Toscana non solo per lo sviluppo, ma anche per il Welfare.

Oggi abbiamo 4900 progetti approvati per il PNRRin Toscana, pari a 4 miliardi e 6 che con il cofinanziamento diventano 6 miliardi e 2, contemporaneamente nel welfare stiamo dando un segno molto forte.