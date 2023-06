Ely Lilly, Giani incontra il nuovo Direttore Mo Behbahani

Incontro particolarmente significativo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente Eugenio Giani ha incontrato questa mattina, 12 giugno, Mo Behbahani, nuovo Direttore del sito produttivo biotecnologico della Eli Lilly a Sesto Fiorentino (FI).

Al centro del colloquio le prospettive di estensione del sito nel quale si trova uno dei più importanti stabilimenti in Italia per la produzione di insulina da DNA ricombinante, con investimenti ad oggi molto significativi e che cresceranno ulterioriormente nei prossimi anni.

Già ora sono all’attenzione della Toscana le due direzioni di crescita indicate da Lilly: lo sviluppo dello stabilimento di Sesto Fiorentino e l’avvio della Toscana Pharma Valley a Collesalvetti, nell’inteporto Vespucci alle spalle del porto di Livorno.

Un incontro, quello di questa mattina in palazzo Strozzi Sacrati, particolarmente significativo all’indomani della visita in Italia del CEO di Lilly, Dave Ricks, che aveva spiegato come l’Italia sia centro delle strategie della multinazionale americana.