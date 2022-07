Dark web al centro della seduta della Commissione Antimafia Lombardia

In Commissione Antimafia i rappresentanti della Direzione Centrale Servizi Antidroga e della Polizia Postale

Il tema del dark web è stato oggi al centro della seduta della Commissione Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità del Consiglio Regionale presieduta da Monica Forte.

Prima i rappresentanti della Direzione Centrale Servizi Antidroga, DCSA, poi quelli della Polizia Postale, hanno illustrato ai Commissari i rischi e le criticità che possono configurarsi all’interno del dark web.

Attenzione particolare è stata posta sui rischi e le problematiche relative all’anonimato e alla difficile tracciabilità che questa parte del web consente e tutela. Aspetto che ha consentito all’interno di questo spazio virtuale la creazione di veri e propri shop di sostanze, servizi e mercanzie illecite.

Compito delle Forze dell’Ordine è proprio quello di scardinare quest’anonimato e riuscire a risalire ai venditori e tutta la rete che eventualmente si cela e si nasconde dietro.

Diverse le operazioni militari di cui si è data contezza a dimostrazione dell’impegno di questi dipartimenti, che hanno ora sempre più necessità di incrementare la disponibilità di mezzi e di agenti altamente qualificati per contrastare quanto di illecito avviene nel dark web.

I rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno infine chiarito i rischi per gli utenti che vi si approcciassero: dai furti di identità, fino al rischio di veder utilizzato il proprio indirizzo come punto di comunicazione e tramite per transazioni illecite.