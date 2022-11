Corrado: Art Cities Exchange 2022 occasione per operatori e territorio

In programma dal 17 al 20 novembre al Centro Congressi Crowne Plaza St. Peter a Roma

Si terrà da oggi 17 novembre al 20 novembre prossimo la XXIV edizione della Art Cities Exchange, la più importante borsa dedicata alle grandi Città d’Arte, presso il Centro Congressi Crowne Plaza St. Peter a Roma, a cui la Regione Lazio partecipa.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 90 importanti tour operator internazionali, provenienti da Regno Unito, USA, Polonia, Croazia, Danimarca, Francia e dal resto del mondo, specializzati in Incentive, Meeting, Luxury e Turismo Leisure.

Un momento unico in cui i buyer parteciperanno a numerosi incontri B2B d’affari.

Durante i giorni di permanenza è previsto un post tour per presentare le eccellenze turistiche del Lazio come la millenaria Abbazia di San Nilo in Grottaferrata, Villa Falconieri in Frascati, il Parco Archeologico di Tuscolo, il Castello di Santa Severa e ulteriori località quali Castel Gandolfo, Albano Laziale, Marino, Nemi, Rocca di Papa, Ariccia.

Il tour rappresenta un’importante vetrina promozionale nonché ottima occasione di commercializzazione dei prodotti turistici.

