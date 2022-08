Consiglio regionale Campania 4 agosto 2022

All’ordine del giorno, tra l’altro, il disegno di legge in materia di semplificazione edilizia, rigenerazione urbana e riqualificazione patrimonio edilizio esistente

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 4 agosto 2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 per l’esame del disegno di legge ‘Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente’, delle Delibere di Giunta regionale n.364 del 7 luglio 2022 ‘Proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania. Approvazione ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 14/2016‘, n.240 del 17 maggio 2022 ‘Regolamento regionale in attuazione dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante procedure di iscrizione e cancellazione dell’Albo delle Cooperative di Comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso’.

All’ordine del giorno sono iscritte anche le nomine dei componenti nel Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la Promozione del Turismo della Campania, esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione, del Presidente dell’Osservatorio per l’Economia, del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, l’Espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale.