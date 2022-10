Consiglio Campania sì ddl rafforzamento capacità amministrativa Giunta

Approvati all’unanimità alcuni Ordini del giorno: proroga dell’ora legale al fine del risparmio energetico e solidarietà alle donne iraniane

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con il voto favorevole della maggioranza, il voto contrario del Movimento 5 Stelle e l’astensione della Lega – in sintesi,30 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti – il disegno di legge ‘Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta Regionale della Campania’.

Ha evidenziato il Presidente della I Commissione consiliare permanente, Giuseppe Sommese:

La norma prevede il reclutamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di risorse professionali e competenze necessarie a fronteggiare la tempistica stringente imposta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una risposta necessaria e utile a perseguire gli ambiziosi obiettivi di sviluppo che la Campania intende traguardare nei prossimi anni, senza disperdere le importanti risorse messe a disposizione dal Piano stesso. Insieme con il Presidente Oliviero, abbiamo presentato un emendamento per definire, in sinergia e in sintonia tra Giunta e Consiglio, le relative capacità assunzionali con l’obiettivo di fortificare l’ordinamento regionale per far fronte alla grande sfida del PNRR.

Ha detto il capogruppo della Lega, Severino Nappi:

Questo provvedimento è giunto all’esame della I Commissione con un procedimento di urgenza imposto dalla Giunta regionale, che ha superato tutte le emergenze della nostra regione, per giungere in tempi record all’esame del Consiglio. In realtà il disegno di legge apre ad una procedura concorsuale dirigenziale che prevede il 15% dei posti per coloro che hanno già un contratto a tempo determinato con l’amministrazione regionale, mentre le vere urgenze di questa Regione sono ben altre.

Ha annunciato il capogruppo del M5S, Gennaro Saiello:

Voteremo contro il disegno di legge perché abbiamo chiesto chiarimenti e non sono arrivati dalla Giunta, perché sembra che il PNRR sia utilizzato come un paracadute, abbiamo chiesto di conoscere i motivi dell’urgenza nella approvazione di questo provvedimento in quanto, più che ad una questione emergenziale dovuta alla attuazione del PNRR, sembra che il disegno di legge voglia dare una risposta ad una necessità organizzativa ordinaria della Giunta non tenendo conto, invece, delle legittime necessità del Consiglio regionale.

Ha sottolineato la capogruppo di Impegno Civico e Vice presidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino:

Voteremo a favore perché questo provvedimento approvato in Commissione regola sia le assunzioni della Giunta che del Consiglio, quindi ritengo che esso sia valido e condivisibile.

Ha spiegato l’Assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque:

I procedimenti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono un adeguamento dell’ordinamento regionale che rafforzi la sua capacità amministrativa e la sua efficienza, ciò anche attraverso il reperimento con procedure selettive pubbliche di nuove professionalità, l’urgenza della approvazione del provvedimento è data dal fatto che il PNRR prevede termini decadenziali.

Il Consiglio ha, inoltre, approvato la delibera di Giunta regionale relativa all’aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania, alla luce delle osservazioni pervenute all’esito delle consultazioni pubbliche e del parere della Commissione regionale VIA.

A tale delibera, la Consigliera Vittoria Lettieri, De Luca Presidente, ha presentato un’osservazione, finalizzata ad escludere il territorio di Acerra dalla localizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti pericolosi e non, che è confluita in un emendamento, illustrato dal Presidente della Commissione Regionale Ambiente, Giovanni Zannini, e finalizzato a specificare le caratteristiche degli impianti presenti sui territori tali da escluderli dalla localizzazione di nuovi impianti di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non. L’emendamento è stato approvato a maggioranza con l’astensione del M5S e di FI.

Il Consiglio ha, altresì, approvato, a maggioranza con l’astensione delle opposizioni, la delibera di Giunta regionale sullo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Campania e la Repubblica di San Marino in materia di settori socio sanitari, prevenzione collettiva nei luoghi di vita e di lavoro, ricerca scientifica, innovazione tecnologica.

Ad introdurre il provvedimento all’Aula è stato il Presidente della I Commissione Giuseppe Sommese, sottolineando la validità dello schema di accordo.

In apertura della seduta, il Presidente Oliviero ha annunciato il rientro nell’Assemblea legislativa campana del Consigliere Giovanni Savastano, a seguito del relativo procedimento, e, quindi, la cessazione della supplenza da parte del Consigliere Aniello Fiore.

Infine, il Consiglio ha approvato all’unanimità alcuni Ordini del giorno: sulla proroga dell’ora legale al fine del risparmio energetico, ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Santangelo, Italia Viva; sulla solidarietà alle donne iraniane, ad iniziativa della Vicepresidente del Consiglio regionale, Loredana Raia, Pd.

Sul tema è intervenuto anche il Presidente Oliviero sottolineando: