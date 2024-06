Regione Lazio, confermati finanziamenti CAA

Piena collaborazione su procedure assegnazione

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha convocato oggi un tavolo sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa, CAA, per illustrare le modalità di erogazione degli interventi da parte della Regione verso i Comuni del Lazio per l’anno 2024/2025.

Restano confermati e invariati tutti gli stanziamenti a favore di un servizio che l’amministrazione regionale ritiene fondamentale per l’assistenza agli studenti che necessitano di misure in favore della loro integrazione scolastica.

All’incontro che si è svolto presso la Sala Marta della Giunta regionale, hanno partecipato, oltre al Presidente Rocca, l’Assessore al Lavoro, alla Scuola e Formazione Giuseppe Schiboni, l’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona Massimiliano Maselli, i Direttori regionali Ornella Guglielmino e Elisabetta Longo e i rappresentanti della Federazione delle Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità, della Consulta Disabilità Lazio, della Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap e dell’ANCI Lazio.

La riunione si è svolta in un clima di grande collaborazione e ha affrontato tutti i dettagli relativi alle modalità di erogazione degli interventi di CAA da parte della Regione a favore dei Comuni del Lazio per l’anno 2024/2025, già peraltro annunciati e comunicati a giugno 2023.

In particolare, al tavolo è stato evidenziato che da quest’anno tali contributi vengono assegnati ai Comuni, i quali – essendo competenti in ambito di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale delle bambine e dei bambini dei nidi e della scuola dell’infanzia, così come degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado – provvederanno, poi, a erogarli agli istituti scolastici.