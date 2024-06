Napoli, Manfredi al Coca-Cola Pizza Village 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

È, quindi, una bella soddisfazione per gli organizzatori e una bellissima soddisfazione per la nostra città.

La sua dimensione internazionale è un indice di successo e anche di come Napoli sia, ormai, sempre più un brand globale e con esso la pizza.

Pizza Village è un evento iconico della città, esportato in tante parti di Italia e del mondo e che attrae sempre più persone. È un evento importante, motore della nuova Napoli.

Queste le parole del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ieri, 14 giugno, ha inaugurato il Coca-Cola Pizza Village.

Nessun taglio del nastro, ma una passeggiata con al suo fianco l’Assessore al Turismo, Teresa Armato, gli organizzatori della manifestazione, Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci e i vertici di Mostra d’Oltremare, sede dell’evento, Remo Minopoli e Maria Caputo.

Così il Primo cittadino, estremamente soddisfatto dell’attenzione internazionale che gode la città di Napoli, ha voluto celebrare l’apertura della manifestazione che resterà aperta fino al 23 giugno.

Claudio Sebillo, CEO di Oramata Grandi Eventi che organizza la kermesse, risponde con entusiasmo alle belle parole del Sindaco:

Resta, però, una manifestazione che conserva una matrice popolare accessibile a tutti, come nella filosofia dello spazio che lo ospita, la Mostra d’Oltremare, che l’Amministrazione lascia aperta alla città.

Abbiamo valorizzato il nostro patrimonio, Napoli è una città riconosciuta da tutto il mondo e abbiamo un piatto, la pizza, che è icona della nostra tradizione e gastronomia: li abbiamo messi insieme per una grande festa, il Pizza Village, che contiene e valorizza entrambi gli elementi.

Sono i numeri del Ministero del Turismo che certificano il successo di Napoli e del territorio regionale, ponendo la Campania al primo posto dell’interesse turistico tra le regioni del Meridione e al secondo in Italia, per crescita con un + 13.1% rispetto al 2022, alle spalle del Veneto.

Dati che saranno presentati mercoledì 19, ore 15:30, al convegno alla presenza del Ministro Daniela Santanchè e dello stesso Manfredi.

Gaetano Manfredi ha proseguito:

L’enorme crescita turistica della Campania giunge grazie alla qualità dell’offerta e alla professionalità degli operatori, e al lavoro di promozione della città che abbiamo messo in campo.

È un’occasione unica e dobbiamo governare questo processo, migliorando sempre di più l’offerta per una politica turistica che, a partire da Napoli e per tutta la regione, mira a far crescere l’economia, ma anche il valore del prodotto che noi offriamo e il valore della città.

Sono molto fiducioso, i numeri sono veramente incredibili e abbiamo anche un miglioramento significativo della qualità dei turisti che vengono a Napoli.

Si può dire che abbiamo stretto un patto con Napoli e ora Napoli sta stringendo un patto con il mondo. Tutto il mondo parla di Napoli e saremo all’altezza di questa grande sfida.