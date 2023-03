‘Come fosse amore’ al Teatro de’ Servi

In scena dal 21 marzo al 2 aprile a Roma

Dal 21 marzo al 2 aprile al Teatro de’ Servi di Roma torna Marco Cavallaro con la sua commedia ‘Come fosse amore’.

Quando le delusioni d’amore trovano sfogo in un rifiuto totale per il sentimento stesso, come si può tornare ad amare?

Tre donne, totalmente differenti tra di loro, fanno ricorso ad una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore infranto.

E allora come fare a far tornare la voglia di aprirsi al sentimento più importante della vita?

Forse bisognerebbe scoprire quali sono i loro gusti e cercare ‘l’uomo ideale’. Riuscirà̀ la nostra terapeuta a salvare le ragazze, e anche se stessa, e trovare la felicità?

Di certo serve l’aiuto… di un uomo… o più̀ uomini… e se l’uomo in questione fosse tutti questi uomini messi insieme?

Ecco che il delirio, di risate, inizia.

Torna con una nuova commedia l’autore di grandi successi come ‘That’s Amore’, ‘Se ti sposo mi rovino’ e ‘Amore sono un po’ incinta’... e anche questa volta le risate non mancheranno.

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti

€24,00

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

Roma

Info:

06-6795130

www.teatroservi.it