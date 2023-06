Carmen Morello Production alla ribalta con Expo Italia 2023

L’evento andrà in scena al laghetto dell’EUR, dal 16 al 18 giugno con numerosissimi eventi, spettacoli ed incontri

Grande trepidazione ed attesa per l’evento più importante di inizio estate che si terrà a Roma, nel moderno e dinamico quartiere EUR, esattamente attorno al noto laghetto.

‘Expo Universale 2023’, ideato e organizzato da Liberato Mirenna all’interno del quale sarà contenuto ‘Expo Italia’, abbraccerà, per tre giorni, il ridente specchio d’acqua. Presenti circa cinquanta Paesi del mondo.

Expo Italia, organizzato dalla manager, attrice e conduttrice TV Carmen Morello, vedrà avvicendarsi innumerevoli eventi nell’arco di tempo che va dal mattino fino a tarda serata. Lezioni di fitness, ballo, moda, spettacoli comici, musicali, sfilate, interviste, talent e concorso Miss, da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno.

Carmen Morello, affiancata dalla sua addetta marketing Antonella Filoni e dalla presidente de La Voce Dell’Essere, Monica Federico, e da tutto il team Italia – ha organizzato un evento fatto di eccellenze del Made in Italy, ricchissimo di contenuti e di spettacoli.

È d’obbligo sottolineare, inoltre, che sarà un evento dedicato anche alla solidarietà, infatti ci saranno degli spazi dedicati a questo, a cura de “La Voce dell’Essere”, che si occuperà di devolvere il ricavato ad alcune associazioni Onlus.

Venerdì 16 giugno, ad aprire gli spettacoli sul palco Italia, sarà la stessa Carmen Morello con ‘Artinscena’, il suo salotto televisivo, che vedrà la presenza di vari ospiti tra cui scrittori, cantanti, attori.

Alle 21:00 ci faremo quattro risate con lo spettacolo di cabaret del bravissimo attore comico Dani Bra e a seguire Patrick Girondi and the Orphan’s Dream.

Si continuerà con la Notte Bianca di Sabato 17 giugno, presentata per il secondo anno sempre dalla Morello sulla scalinata dei Santi Pietro e Paolo, insieme a Riccardo Zianna.

La Notte Bianca è organizzata dal Municipio Roma IX, dalla Presidente Titti Di Salvo e dal vice presidente Augusto Gregori, in collaborazione con il Presidente della WIO, Liberato Mirenna.

Sottolineiamo, che il palco Italia, con la direzione artistica di Raoul Morandi, sarà sempre in fermento, non ci saranno mai momenti di ‘stallo’, difatti, sempre Sabato 17 Giugno, andrà in scena ‘Talenti Emergenti’ presentato dai giornalisti Marlene Loredana Filoni e Beppe Tassi, in cui si darà occasione a trenta giovani promesse, di esprimere in pieno le loro peculiarità in vari campi artistici.

In palio premi e inserimenti in agenzia di spettacolo, produzioni TV e cinematografiche.

A seguire, lo spettacolo lirico delle cantanti de ‘La Voce Dell’Essere’ e dalle ore 22.00 spazio alla canzone romana con i bravissimi Stornell’ Attori.

Domenica 18 giugno si proseguirà con un grandissimo evento, Miss Expo Italia, organizzato dalla Carmen Morello Production in collaborazione con la bravissima Graziella Marcone della Gracy Grandi Eventi che ha coinvolto circa 40 ragazze provenienti da tutta Italia, che sfileranno davanti ad una folta giuria di esperti di cui sarà presidente Angelo Bassi, noto produttore cinematografico. Presentano Carmen Morello e Dani Bra.

Sempre la domenica, sarà presente Ars Historia Romana, circa 60 figurazioni tra antichi romani, gladiatori e gladiatrici che ci mostreranno le antiche tradizioni romane, l’accensione del fuoco sacro, i combattimenti e una parata in abiti storici seguita da danze dell’epoca.

Ci saranno lezioni di tango con i maestri Peter Manchia e la sua partner Vanessa Presutti, campion italiani di tango. E non dimentichiamo il fitness con lezioni mattutine e pomeridiane a cura del coach Mauro Quartullo. E ancora, lezioni di pittura a cura di ‘Tracciati d’Arte’ di Andrea Cerqua e intrattenimenti musicali eseguiti da Luca Mefalòpulos, chitarra, e Daria Ross, Poisa violoncello.

Per concludere, vorremmo sottolineare che il manager Lino Sansone, dell’etichetta discografica Spc Sound Group Label & Lino Management Berlin, decreterà dei premi discografici al format ‘Talenti Emergenti’ e presenterà, in collaborazione con il discografico Silvio Pacicca, vari artisti che si esibiranno negli eventi targati Carmen Morello Production ad Expo Italia.

Per il programma dettagliato consultare le pagine Facebook di Expo Italia, Carmen Morello.

