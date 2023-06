A Caserta torna ‘Pizza Expo’ nel Parco Maria Carolina

Il gustoso appuntamento è in programma dal 5 al 9 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

L’iconico evento estivo casertano dedicato al piatto più amato al mondo sta per tornare: dal 5 al 9 luglio 2023 si terrà ‘Pizza Expo Caserta’ nella sua ormai storica location, i Giardini del Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia.

Una vera e propria festa dedicata a chi ama la pizza e le sere d’estate all’aperto in compagnia, con buona musica e intrattenimento di qualità.

Tratto distintivo della manifestazione, infatti, è la presenza delle pizzerie più accreditate del territorio – e non solo – che si contenderanno l’ambito Trofeo Reggia, ma anche tantissimo divertimento, sia per i grandi, con spettacoli e musica, sia per i più piccoli, grazie all’area del parco tutta gratuita con giochi e giostre gonfiabili.

Anche per questa edizione il cartellone di eventi di ‘Pizza Expo’ – che rientra negli appuntamenti estivi patrocinati dal Comune di Caserta – è ricco e variegato: 5 luglio, Franco Ricciardi; 6 luglio, Biagio Izzo; 7 luglio, Enzo Avitabile; 8 luglio, Tony Tammaro; 9 luglio, Gabriele Esposito.

I biglietti, il cui prezzo è compreso fra 3 e 5 euro, sono già disponibili in prevendita al seguente link: https://www.boxol.it/it/advertise/pizza-expo-2023/463375.