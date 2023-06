Oroscopo dal 12 al 18 giugno 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, il Sole, sempre nei Gemelli, ci motiva a uscire, a divertirci, a conoscere persone e visitare posti nuovi e anche Mercurio, appena entrato in Gemelli, ci vuole più dinamici e vivaci.

Domenica la Luna passa dall’Ariete ai Gemelli, mentre Venere e Marte transitano in Leone. Plutone ha iniziato la sua corsa a ritroso per raggiungere gli ultimi gradi del Capricorno, così come Nettuno e Saturno sostengono i Pesci.

La settimana prevede, quindi, giornate interessanti per tutti i segni zodiacali. I più fortunati sono il Cancro e il Capricorno, seguiti dai Pesci. Qualche contrasto sul lavoro ci sarà per i Toro.

Ariete

Cari Ariete, avete molti pianeti dalla vostra parte, la presenza di Marte e Venere vi donano tanta energia per mostrare tutte le vostre capacità. Il lavoro, manco a dirlo, gira per il verso giusto.

Giornata fortunata mercoledì; giovedì serene aspettative; venerdì metabolizzate le scelte e riuscirete a recuperare quei crediti che avete elargito e che adesso potete riscattare.

Ottimo periodo per i commercianti; potreste concludere dei grandi affari. L’amore per le coppie e per i single ha momenti e incontri fortunati.

Toro

Cari Toro, la settimana prossima dovrete risolvere questioni di famiglia vecchie e nuove, che non possono essere più procrastinate per evitare guai seri.

La quadratura di Venere potrebbe portare qualche scoppiettante verità e rendere le giornate più interessanti da vivere. Bandite la gelosia dalle vostre emozioni forti.

Giove e Saturno vi aiutano a consolidare i vostri successi professionali Fidatevi di un Gemelli a voi amico, che saprà consigliarvi. La Luna potrebbe farvi eccedere nel cibo, attenzione alle calorie.

Gemelli

Cari Gemelli, molti di voi sono in cerca di flirt, grazie a Mercurio e al Sole nel segno siete capaci di attrarre con una disarmante semplicità; i single, in particolare, sentono il bisogno di esprimere la loro passionalità.

Poiché siete i beniamini assoluti dello zodiaco nella prossima settimana, vincerete a qualsiasi tavolo deciderete di giocare, che si tratti di sfide personali da superare, o per migliorare la vostra posizione lavorativa.

Ottimo il rapporto con soci e collaboratori, in particolare con il segno dello Scorpione, che vi sosterranno nel portare avanti un progetto interessante e proficuo.

Cancro

Cari Cancro, non ingigantite le questioni e non complicatevi le giornate, l’amore c’è, ed è rassicurante e affidabile. La vostra sarà una settimana ricca di soddisfazioni e i vostri sacrifici verranno finalmente ricompensati.

Anche sul lavoro ci sono novità in arrivo, un aiuto pratico, per risolvere una bega domestica, probabilmente da un segno d’aria, la cosa non vi fa esultare, ma a caval donato… Sforzatevi, allora, di guardare con più distacco e obiettività le situazioni difficili che affronterete, con energia e costanza.

Leone

Cari Leone, per voi giorni movimentati, riuscire a trovare un giusto equilibrio non sarà così semplice, ricercherete il benessere per l’intera settimana, mentre sarete molto lucidi mentalmente, dotati di un forte carisma e vi concederete allo shopping per le attrezzature di lavoro.

Mercurio nel segno vi regala creatività e iniziativa nel vostro ambiente professionale, con l’aiuto di Marte nel segno potrete eliminare la concorrenza con idee innovative. Anche per i single c’è un rapporto appena iniziato, dove buttarsi a capofitto. Aprite il vostro cuore ad un Cancro, ma allontanatevi dagli Ariete.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è: tutto bene, ma tutto poco chiaro, manca sempre qualcosa, nella spesa, nei conti, nei saluti, nelle @, nei messaggi. In amore siate più flessibili e venite incontro alle esigenze del vostro partner. Alzatevi e andate avanti a testa bassa, purtroppo con i pianeti in Gemelli ostili non basta Giove a favore. Otterranno risultati brillanti gli artigiani e i commercianti, che avranno molta fortuna. Saturno rafforza fino a diventare troppo duri, potreste avere problemi con il vostro partner, per le continue critiche.

Bilancia

Cari Bilancia, bellissimo momento, questo tempo è molto generoso per voi, coltivate le amicizie e ricordate che le cose vanno fatte con entusiasmo, spirito d’iniziativa e tanto fascino.

All’orizzonte ci sono grandi soddisfazioni in ogni ambito della vita, il vostro segno è tra quelli maggiormente favoriti, tutte cose da sfruttare come meglio preferite, sia nell’amore che nel lavoro. Avrete il sostegno dei colleghi per ottenere i risultati a cui tenete e dai quali nasceranno altri progetti e nuove entrate.

Scorpione

Cari Scorpione, la prossima settimana ha in serbo per voi notizie interessanti in amore; attenzione a giovedì, quando la passione potrebbe farvi prendere assi per figure, con relativi costi sia umani che economici da pagare. Mercurio non più opposto, vi regala la vostra parlantina, spingendovi a prendere iniziative interessanti, per rimpinguare le vostre finanze. Dal 16 potrete contare su Saturno, che vi imporrà dei cambiamenti sul lavoro, nei contatti e sulle relazioni. Sappiate essere suadenti e magnetici, oltre che passionali, e nessuno oserà dirvi di no.

Sagittario

Cari Sagittario, piccoli ostacoli e piccoli intoppi addio. Le stelle vi regalano grinta e determinazione, no a lamentele. Le giornate di questa settimana saranno indimenticabili. Grazie a Venere e Marte a voi favorevoli saprete dosare le energie.

In famiglia qualche discussione con i figli. Dedicate tempo al partner: qualche cenetta al lume di candela, vi aiuterebbe a riprendere quota.

Saturno sempre lì, come un severo giudice, vi fa vedere la realtà senza veli e bugie, senza quei romantici sogni a cui ricorrete spesso, mentre Venere vi spinge verso avventure sentimentali extra; attenzione non essere scoperti.

Capricorno

Cari Capricorno, attenzione alla salute e agli stati infiammatori, che possono comparire nei momenti più impensabili. Il periodo ricco di emozioni e momenti da ricordare. Da mercoledì a sabato avrete l’occasione di salvarvi da nemici nascosti. Nel lavoro circondatevi solamente di persone delle quali potete fidarvi davvero. Domenica una bella passeggiata all’aperto vi schiarirà le idee e eliminati poi i problemi sul lavoro, grazie alla vostra esperienza e perspicacia, sarete capaci di salvaguardare il vostro prestigio. Giove, Saturno e Nettuno vi proteggono nelle questioni di cuore.

Acquario

Cari Acquario, la situazione è questa: Sole e Mercurio sono pronti a sostenere le vostre iniziative e a regalarvi tante possibilità utili per il vostro futuro. Per i single buone occasioni per conoscere persone nuove, siate più temerari, mettetevi alla prova per dimostrare tutte le vostre abilità.

Nel lavoro ridisegnate le proprie priorità, con una buona strategia, ed evitate di affrontare tutto in modo diretto, temporeggiate, piuttosto, in attesa di giornate in cui sarete più sereni. Il giorno 12 dovrete prendere decisioni importanti e non sbaglierete con Mercurio alleato, mentre con Venere ostile ci sarà un po’ di confusione.

Pesci

Cari Pesci, parole d’ordine sono concretezza e serenità, non precipitatevi e seguite il vostro cuore, ancorati alle possibilità reali e fattibili. Potrete ottenere ciò che desiderate, anche se gli impegni sono aumentati, sia in amore che nel lavoro.

Proverete a risolvere alcuni problemi che vi angosciano da tempo. Ci saranno alcune rogne sul lavoro e dovrete fare i conti con il passato o con qualcuno che ritorna. Da martedì 13, Mercurio altera i sentimenti, provocando qualche incomprensione e confondendo le idee a chi è convinto di avere tutto sotto controllo.